Рыбаки и охотники присоединились к акции «Рыбе – быть!» на Каме

На реке Каме в Алексеевском районе состоялась акция «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)». Мероприятие проводится, чтобы предотвратить массовый мор рыбы из-за нехватки кислорода подо льдом, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресрусам.

«В мероприятии приняли участие охотники, рыбаки и представители Лаишевского рыбзавода. Совместными усилиями они пробурили 250 лунок и встаили в них ветви осоки и камыша», – сказано в сообщении.

Эколого-просветительская и природоохранная акция «Рыбе – быть!» (Балык – Булсын!)» проводится с 2018 года. Присоединиться к ней может любой желающий.