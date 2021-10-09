Рыбак утонул в озере в Тюлячинском районе РТ

Утром в субботу, 9 октября, поступило сообщение о том, что в деревне Ключище в местном озере утонул мужчина.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, приехавшие на место спасатели ЗПСО № 4 обнаружили тело погибшего 41-летнего рыбака на расстоянии 18 метров от берега на глубине 2,5 метра. Его извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Известно, что мужчина ушел на рыбалку 8 октября и пропал.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Причина происшествия устанавливается.