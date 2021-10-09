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Ру Тат
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9 октября 2021  19:02
Полина Шевчук

Рыбак утонул в озере в Тюлячинском районе РТ

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Рыбак утонул в озере в Тюлячинском районе РТ

Утром в субботу, 9 октября, поступило сообщение о том, что в деревне Ключище в местном озере утонул мужчина.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, приехавшие на место спасатели ЗПСО № 4 обнаружили тело погибшего 41-летнего рыбака на расстоянии 18 метров от берега на глубине 2,5 метра. Его извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Известно, что мужчина ушел на рыбалку 8 октября и пропал.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Причина происшествия устанавливается.

#МЧС РТ #утонул мужчина #утонул рыбак
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