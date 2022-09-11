Уха из петуха, или Как в Татарстане православные и мусульмане в ловле рыбы соревновались

Первый в России чемпионат по спортивной рыбалке между представителей православной и мусульманской молодежи Татарстана прошел сегодня в Азнакаево. Как не остаться без улова, на что ловили рыбу победители и из чего варится самая вкусная уха – в репортаже «Татар-информа».

Берег пруда в селе Учалле Азнакаевского района Татарстана, где проходили состязания по рыбной ловле Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На берег пруда в селе Учалле Азнакаевского района Татарстана на состязания в рыбной ловле сегодня съехались представители православной и мусульманской молодежи и духовенство обеих конфессий. Соревнования по рыбалке проходят здесь последние 5 лет, но в этом году впервые православные и мусульмане провели их общими усилиями.

Рыбаки начали собираться у пруда еще накануне вечером. Кто-то ночевал в машинах, кто-то – в палатках, оно и понятно: опаздывать не хотелось, ведь рыбалка – занятие для раннего утра. К 6 часам утра все встретились на берегу, участники зарегистрировались у судей и ждали распределения по зонам пруда. Судить мероприятие приехали представители Федерации рыболовного спорта РТ и местной общественной организации «Рыболовный клуб Азнакаево».

Почему уха из петуха?

«Нас пригласили сюда поучаствовать мусульманские братья, мы все согласовали и согласились. Это место еще удобно тем, что принять участие в соревновании может не только Казанская епархия, но и многие другие. Поддержать мероприятие приехали больше 30 человек, некоторые, как и я, приехали с семьей. Представители духовенства и просто любители здорового образа жизни, которым мы всегда рады», – рассказал иерей Кирилл, руководитель комиссии по спорту Казанской епархии.

Азат хазрат: «Надо потушить в ухе березовое полено, чтобы вкус был немного горелым» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Пока рыбаки занимали ответственные позиции и ждали старта, главный повар – мухтасиб Азнакаевского района Азат хазрат Талибуллин поделился секретом приготовления своей фирменной ухи.

«Блюдо называется ‘’уха из петуха’’ не просто так. Для бульона мы берем деревенского жирного петуха, варим его и убираем в сторону. Кладем рыбу разных видов и взбитые яйца. Подробный рецепт – это секрет, но я скажу, что придает ухе особый вкус: в конце самый важный момент. Надо потушить в ухе березовое полено, чтобы вкус был немного горелым, это и есть главный секрет» – поделился повар Азат хазрат.

За пару часов матушка Екатерина наловила 16 окуней и стала фаворитом в первенстве по ловле на поплавочную удочку. Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Рыбачка Екатерина

В соревнованиях отличилась супруга отца Кирилла – матушка Екатерина – единственная рыбачка среди всех спортсменов. За пару часов она наловила 16 окуней и стала фаворитом в первенстве по ловле на поплавочную удочку.

Все участники хоть и с азартом придавались рыбалке, но главной целью соревнований все-таки называли хороший и здоровый отдых. Главная цель – не наловить больше всех рыбы, а на своем примере показать молодежи, что такое здоровый образ жизни и любовь к природе.

«Чем в телефонах сидеть молодежи, лучше заняться рыбалкой» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Чем в телефонах сидеть молодежи, лучше заняться рыбалкой, поэтому я и взял сына с собой, как мой отец брал меня. Мне к сожалению не удалось ничего поймать, а вот сын сам три окуня поймал. Уже мне есть чему у него поучиться», – с гордостью сказал отец молодого рыбака Раиля.

«Клев – не очень, но удовольствия – масса»

Отведенное время заканчивалось, уха повара Азата была почти готова. Оставалось 20 минут до заветного слова «финиш». Столы уже были накрыты, весы и судьи готовы к взвешиванию улова.

В этом году впервые православные и мусульмане провели соревнования по рыбалке общими усилиями Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Сегодня клюет и ловится окунь, настроение у меня приподнятое и веселое. Общение нас всех объединяет. Я, когда готовился к этому мероприятию, нашел очень интересное выражение: „Рыбалка – это соседнее звено между верой и надеждой на собственные силы“», – поделился с корреспондентом «Татар-информа» мухтасиб Азнакаевского района Азат хазрат Талибуллин.

Судьи объявили финиш, весь улов участников собрали для взвешивания. На «клевом» месте рыбы оказалось мало. Но никто сильно не расстроился, запах ухи осенним утром бодрил и радовал. Чай из самовара, мед, сладости и горячая уха. После трапезы рыбаки ждали оглашения результатов.

Клев был не очень хороший, но все получили огромное удовольствие Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Поздравлять победителей и участников приехал с подарками руководитель аппарата Азнакаевского района республики.

«Клев сегодня не очень, но главное что мы все получили огромное удовольствие. Здесь мы отдыхаем душевно и морально, можем привести свои чувства и мысли в порядок. Хочу пожелать всем счастья, здоровья и рыболовной удачи на будущее», – поздравил всех руководитель аппарата Азнакаевского района РТ Айдар Халиуллин .

«Я сегодня щуку упустил, вот там были эмоции!»

Во время подведения итогов и награждения пошел сильный дождь, но даже онне смог испортить настроение рыбакам-спортсменам.

Рыбак Рафис: «Такие соревнования надо проводить три-четыре раза в году, вместо одного» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я выиграл в номинации ‘’ловля на спининг’’. Самые большие эмоции у меня были когда упустил щуку сегодня, вот там настоящие ощущения. Погода до этого момента не подводила, я отлично провел время. А такие соревнования надо проводить три-четыре раза в году, вместо одного», – поделился золотой медалист по ловле на спининг Рафис.

Судьи не зафиксировали, ни одного нарушения, а все отличившиеся получили достойные награды – принадлежности для рыбалки, спиннинги, катушки, медали и почетные дипломы участников.

Трое молодых рыбаков, в том числе и Раиль, выиграли рыболовные сачки, которые, по их собственному признанию, обязательно пригодятся им для освоения новых вершин рыболовного мастерства.