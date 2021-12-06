Рыбак погиб, провалившись под лед Камы в Татарстане

Сообщение о том, что на Каме у деревни Старая Пристань в Лаишевском районе РТ под лед провалился мужчина, поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня днем. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Очевидцы сообщили, что боятся подходить по тонкому льду к рыбаку. К тому же, мужчина около 10 минут не подает признаков жизни.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову на судне на воздушной подушке спасатели обнаружили погибшего рыбака в 50 метрах от берега. Мужчину доставили на берег, где передали полицейским.

