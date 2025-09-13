Рязанское село из космоса и Матисс по-русски: «Хазинэ» открыла выставку Анютина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась большая персональная выставка художника из Набережных Челнов Виктора Анютина.

Почти все свои картины из мастерской привез юбиляр этого года для экспонирования в Казань – около 130, в выставку вошло около 90. Монументальные работы, вроде мозаики и скульптурной композиции на здании автошколы ДОСААФ в старом городе Набережных Челнов или интерьерного декора в Доме татарской кулинарии в Казани, в пространстве музея, разумеется, не продемонстрируешь. Они остались на советских снимках, вошли в различные издания как образцовые объекты, иные до сих пор украшают детские сады, школы и т. д.

«Такое ощущение, что мы раздвинули стены, чтобы показать в полном объеме красоту вашей души, вашего сердца и ваше потрясающее мастерство. Видно, что вы очень любите свою профессию, что вы любите людей. Великолепный проект. Когда он строился, мы задыхались от счастья, что так много воздуха, так много тепла, так много удивительных лиц и такое буйство красок, которое поднимает настроение, даже если ты в миноре. Много лет мы наблюдаем, как работает этот замечательный художник, и, к сожалению, только раз в пять лет удается показать его в Казани», – сказала, открывая выставку, директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Юбилей, 75 лет, Виктор Анютин отметит 21 октября. Выставка его картин в галерее «Хазинэ», к сожалению, завершит свою работу на два дня раньше. Пока же в течение чуть больше месяца у казанцев и гостей города есть возможность увидеть и ранние живописные работы художника, и созданные только в этом году – как, например, «С тобой хоть на край света». На картине со спины изображена молодая пара, которая, держась за руки, идет к новостройкам на горизонте. Можно подумать, что это посвящение жене художника Галине, с которой он вместе уже больше 40 лет, но сам Виктор Анютин объясняет название и сюжет картины несколько иначе.

«Это посвящение молодому городу (Набережным Челнам – прим. Т-и), где есть возможность и творить, и работать. Многие пары были такими – и музыканты, и литераторы… Они дружно идут в свое будущее. Мы с моей женой познакомились в Москве, когда оба учились на художников, хоть и в разных учреждениях. Были тусовки общие, собирались из разных институтов… Она закончила учебу чуть позже меня и приехала в Набережные Челны ко мне, где мы и поженились», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» художник.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Размышления о новом городе и месте человека в нем – главная тема в творчестве народного художника Виктора Анютина. Большую часть своей жизни, с 1979 года, он провел в Набережных Челнах, хотя родился в деревне Марьино Рязанской области и начальное художественное образование, до Строгановского училища в Москве, получил в Рязани. Несколько картин, посвященных родине художника, находятся в первом зале выставки. Среди них необычный сельский пейзаж с нетривиальным названием «Марьино в космосе», написанный в 1989 году.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Пока я пробирался к микрофону, один из присутствовавших сказал: "Удивительный художник от Бога, теперь таких не делают". Именно такие художники, как вы, создали тот фундамент, которому сейчас подражает и у которого учится наша молодежь», – подчеркнул заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

У Виктора Анютина есть, можно сказать, серия картин, где его современники изображены в хороводах. Хотя написаны эти работы в разные годы и передают разное время года. Одна из таких картин – «Весенний хоровод» – ассоциативно очень перекликается с известнейшим произведением французского художника начала ХХ века Анри Матисса «Танец» – будто отечественная версия этого изображения.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Еще искусствоведы отмечают, что Виктор Анютин не работает с натуры. Однако одну картину на юбилейной выставке художника корреспондент информагентства ненароком все же смогла отыскать. Это работа «Мальчик на лестнице», на этикетке которой указано, что она создавалась с 1986 по 2025 год.

«Конечно, я не писал ее 40 лет: пять лет один глаз, пять лет другой… Она лежала в мастерской и почернела – я в начале своего творческого пути не соблюдал технологию. Холст был фабричным, чернеть начал, а сюжет хороший. Мальчика этого я с натуры писал, он сейчас уже двоих детей имеет. Я не пишу с натуры в каком плане? Натюрморт «горшок с яблоками» или если человека посадить – сейчас никого не заставишь сидеть. Скажут, на тебе фотографию – пиши с фотографии. Тем более если сюжетные картины, в поле или в деревне, мне проще писать по воображению», – пояснил Виктор Анютин.