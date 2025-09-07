Рязанский хакер оформил виртуальный счет на жителя Татарстана

В Рязани полицейские задержали хакера, разработавшего вредоносную программу для доступа к банковским данным, сообщает МВД РФ.

«Мужчина, ранее судимый за неправомерный оборот средств платежей, с помощью собственноручно созданного компьютерного вируса получил доступ к счетам клиентов одного из российских банков. Для вывода денег он оформил три виртуальных счета на жителей Самарской области, Хабаровского края и Республики Татарстан», – говорится в сообщении.

При обыске у него изъято 400 тысяч рублей, предположительно полученных преступным путем, а также компьютерная техника, телефоны и SIM-карты. Возбуждены уголовные дела.