news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 7 сентября 2025 09:13

Рязанский хакер оформил виртуальный счет на жителя Татарстана

Читайте нас в
Телеграм

В Рязани полицейские задержали хакера, разработавшего вредоносную программу для доступа к банковским данным, сообщает МВД РФ.

«Мужчина, ранее судимый за неправомерный оборот средств платежей, с помощью собственноручно созданного компьютерного вируса получил доступ к счетам клиентов одного из российских банков. Для вывода денег он оформил три виртуальных счета на жителей Самарской области, Хабаровского края и Республики Татарстан», – говорится в сообщении.

При обыске у него изъято 400 тысяч рублей, предположительно полученных преступным путем, а также компьютерная техника, телефоны и SIM-карты. Возбуждены уголовные дела.

#хакер #Мошенничество #мвд #Уголовное дело
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

6 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025