Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рязанский нефтезавод атакован беспилотниками, есть пострадавшие
Нефтезавод в Рязани был атакован украинскими БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.
По его информации, в результате удара беспилотника на заводе случился пожар. По предварительным данным, есть также пострадавшие.
На месте сейчас работают все оперативные службы.
Как сообщает РИА Новости, пострадавших двое. В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников