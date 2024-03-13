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Происшествия 13 марта 2024 08:35

Рязанский нефтезавод атакован беспилотниками, есть пострадавшие

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Нефтезавод в Рязани был атакован украинскими БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.

По его информации, в результате удара беспилотника на заводе случился пожар. По предварительным данным, есть также пострадавшие.

На месте сейчас работают все оперативные службы.

Как сообщает РИА Новости, пострадавших двое. В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы.

#беспилотник
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