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Рязанский губернатор: При попытке атаки украинского дрона никто не пострадал
Сегодня вечером над Рязанской областью был сбит украинский беспилотник, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель региона Павел Малков.
«По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — написал губернатор.
Ранее Министерство обороны РФ отчиталось, что дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотника самолетного типа около 21.30 над Рязанской областью.
Telegram-канал Mash сообщил, что местные жители слышали два хлопка в районе железнодорожного вокзала, неподалеку от которого находится аэродром.
В свою очередь Telegram-канал Baza заметил, что сбитый беспилотник, согласно предварительным данным, пытался атаковать авиабазу Дягилево.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.
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