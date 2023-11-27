Рязанский губернатор: При попытке атаки украинского дрона никто не пострадал

Сегодня вечером над Рязанской областью был сбит украинский беспилотник, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель региона Павел Малков.

«По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — написал губернатор.

Ранее Министерство обороны РФ отчиталось, что дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотника самолетного типа около 21.30 над Рязанской областью.

Telegram-канал Mash сообщил, что местные жители слышали два хлопка в районе железнодорожного вокзала, неподалеку от которого находится аэродром.

В свою очередь Telegram-канал Baza заметил, что сбитый беспилотник, согласно предварительным данным, пытался атаковать авиабазу Дягилево.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.