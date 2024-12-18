Ряды «Почетных доноров России» пополнили 58 жителей Казани

Сегодня в Республиканском центре крови прошло награждение Почетных доноров России. Их ряды пополнили 58 жителей Казани.

Открыл праздничное мероприятие руководитель Центра крови Рамиль Тураев. В церемонии награждения принял участие заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Ильдар Фатихов.

Совместно с главврачом Центра крови он вручил заслуженные награды, подарки, поздравил Почетных доноров.

В мероприятии приняли участие Камерный оркестр «Ренессанс», который исполнил произведения из своего репертуара, в холле на третьем этаже состоялась выставка картин «Прекрасный мир вокруг» под руководством Полины Илюшкиной, члена-корреспондента Международной академии культуры и искусства.