Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ряды «Почетных доноров России» пополнили 58 жителей Казани
Сегодня в Республиканском центре крови прошло награждение Почетных доноров России. Их ряды пополнили 58 жителей Казани.
Открыл праздничное мероприятие руководитель Центра крови Рамиль Тураев. В церемонии награждения принял участие заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Ильдар Фатихов.
Совместно с главврачом Центра крови он вручил заслуженные награды, подарки, поздравил Почетных доноров.
В мероприятии приняли участие Камерный оркестр «Ренессанс», который исполнил произведения из своего репертуара, в холле на третьем этаже состоялась выставка картин «Прекрасный мир вокруг» под руководством Полины Илюшкиной, члена-корреспондента Международной академии культуры и искусства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»