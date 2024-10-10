Татарстану и другим регионам выделят деньги на капремонт детских театров

Ряд регионов, включая Татарстан, получат финансирование на проведение капремонта театров юного зрителя. Так, республике на эти цели в 2024-м выделят 40,5 млн рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте российского правительства, принятое решение – часть работы по поддержке региональных учреждений культуры и обновлению их инфраструктуры. Финансирование поможет обновить детские театры в ряде регионов нашей страны, оснастить их новым оборудованием, что позволит театрам показывать спектакли на качественно новом профессиональном уровне и привлекать больше юных зрителей.

В общей сложности на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол в федеральном бюджете в 2024-м предусмотрели больше 1,4 млрд рублей. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура».

Уточняется, что помимо Татарстана, деньги на капремонт таких театров получит Республика Хакасия, Красноярский край, Архангельская, Волгоградская, Иркутская, Кемеровская, Костромская, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Тверская, Томская, Челябинская, Ярославская области, а также Ханта-Мансийский автономный округ.