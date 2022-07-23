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Происшествия
23 июля 2022  08:38
Елена Саляхова

Рядовой из Татарстана погиб во время спецоперации на Украине

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Житель Азнакаевского района Олег Дещеня-Стриж погиб во время спецоперации на Украине. Информация о гибели солдата появилась на сайте администрации района. 

Олег Дещеня-Стриж родился в Азнакаевском районе 11 декабря 1985 года. После школы окончил местное училище и ушел в армию. 

В этом году татарстанец подписал контракт и ушел добровольцем на службу в СВО. 

Церемония прощания с погибшем солдатом прошла накануне в его родной деревне Якши-Бай Азнакаевского района РТ. У него остались жена и четверо маленьких детей.

#погиб мужчина #спецоперация на Украине
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