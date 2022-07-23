Рядовой из Татарстана погиб во время спецоперации на Украине

Житель Азнакаевского района Олег Дещеня-Стриж погиб во время спецоперации на Украине. Информация о гибели солдата появилась на сайте администрации района.

Олег Дещеня-Стриж родился в Азнакаевском районе 11 декабря 1985 года. После школы окончил местное училище и ушел в армию.

В этом году татарстанец подписал контракт и ушел добровольцем на службу в СВО.

Церемония прощания с погибшем солдатом прошла накануне в его родной деревне Якши-Бай Азнакаевского района РТ. У него остались жена и четверо маленьких детей.