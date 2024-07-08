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Рядом с ЖК «Магеллан» в реке Казанке утонул парень
Трагедия произошла в Казани накануне – в реке Казанке утонул юноша, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
22-летний молодой человек пошел купаться в реке напротив ЖК «Магеллан» в Ново-Савиновском районе города. Отплыв на несколько метров от берега, парень начал тонуть. Очевидцы вызвали спасателей, но было слишком поздно.
Прибывшая на место водолазная группа обнаружила тело парня в 20 метрах от берега, подняла его с 3-метровой глубины и передала полицейским.
ГУ МЧС России по Татарстану напоминает, что купаться в состоянии алкогльного опьянения, плавать в незнакомых, не оборудованных для этого местах – смертельно опасно.
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