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Рядом с Вознесенским трактом построят ЖК на 33 тысячи человек
В Советском районе Казани в девять этапов планируют провести застройку территории «Новое Вознесение» и «Южный парк». О проекте планировки сообщает мэрия столицы Татарстана.
Постановление, опубликованное в сборнике документов и правовых актов, касается первой и второй очередей проекта. Площадь территории составляет 312,99 гектара.
В рамках первой очереди построят жилье площадью более 116 тысяч квадратных метров. Ожидается, что к этому моменту завершатся работы по подводящей инженерной инфраструктуре Вознесенского тракта. Также запланировано строительство детсада вместимостью 260 человек, объектов улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры, обслуживающих учреждений.
В рамках второй очереди на территории построят 101,7 тысячи «квадратов» жилья, еще один детсад, школу на 1501 место, инженерные сооружения и сети.
Ожидается, что в новом жилье будут проживать порядка 33 тысяч человек. Проектируемая территория граничит с Вознесенским трактом, жилмассивом «Новая Вишневка», природными территориями и аэродромом «Вектор».
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