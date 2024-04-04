Рядом с Вознесенским трактом построят ЖК на 33 тысячи человек

В Советском районе Казани в девять этапов планируют провести застройку территории «Новое Вознесение» и «Южный парк». О проекте планировки сообщает мэрия столицы Татарстана.

Постановление, опубликованное в сборнике документов и правовых актов, касается первой и второй очередей проекта. Площадь территории составляет 312,99 гектара.

В рамках первой очереди построят жилье площадью более 116 тысяч квадратных метров. Ожидается, что к этому моменту завершатся работы по подводящей инженерной инфраструктуре Вознесенского тракта. Также запланировано строительство детсада вместимостью 260 человек, объектов улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры, обслуживающих учреждений.

В рамках второй очереди на территории построят 101,7 тысячи «квадратов» жилья, еще один детсад, школу на 1501 место, инженерные сооружения и сети.

Ожидается, что в новом жилье будут проживать порядка 33 тысяч человек. Проектируемая территория граничит с Вознесенским трактом, жилмассивом «Новая Вишневка», природными территориями и аэродромом «Вектор».