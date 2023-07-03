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Руc Тат
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Происшествия 3 июля 2023 15:23

Рядом с Площадью трех вокзалов в Москве нашли похожий на мину предмет

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Похожий на мину предмет был обнаружен в здании в центре Москвы, где расположено отделение «Почты России», сообщает РИА Новости.

По данным агентства, из здания эвакуировали более 20 человек.

Инцидент произошел в здании на Краснопрудном переулке. Людей эвакуировали в целях безопасности на время проведения проверки.

#Москва
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