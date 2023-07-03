Рядом с Площадью трех вокзалов в Москве нашли похожий на мину предмет

Похожий на мину предмет был обнаружен в здании в центре Москвы, где расположено отделение «Почты России», сообщает РИА Новости.

По данным агентства, из здания эвакуировали более 20 человек.

Инцидент произошел в здании на Краснопрудном переулке. Людей эвакуировали в целях безопасности на время проведения проверки.