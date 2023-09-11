Рядом с Лядским садиком в Казани построят три жилых дома

По улице Горького в Казани, рядом с Лядским садиком, планируется строительство жилых домов, сообщает KazanFirst со ссылкой на Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Как отметили в издании, застройщик обещает реконструировать и вернуть жилую функцию «Комплексу доходного дома Сурина», построенному в 10-х годах XX века. Рядом с ним разместятся еще три четырёхэтажных дома с подземными парковками. На зданиях планируют воссоздать элементы утраченных домов, которые находились на этом месте.