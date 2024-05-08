Рядом с Домом Кекина в Казани капитально отремонтируют двухэтажный жилой дом

В Казани проведут капитальный ремонт двухэтажного кирпичного дома №5 по улице Галактионова. Здание расположено по соседству с объектом культурного наследия Дом Кекина, сообщает Комитет по охране ОКН.

Проект ремонта получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Ожидается, что рабочие очистят и окрасят наружные стены, выполнят отсечную гидроизоляцию, заменят отливы, водосточные трубы, изношенные деревянные рамы, отремонтируют штукатурку, покрасят окна и двери. Последние также будут заменены на деревянные. Над главным входом появится навес из закаленного стекла триплекс на кронштейнах.

Кроме того, запланированы демонтаж и воссоздание арочных ворот с калиткой и деревянными ограждениями.