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Рядом с Домом Кекина в Казани капитально отремонтируют двухэтажный жилой дом
В Казани проведут капитальный ремонт двухэтажного кирпичного дома №5 по улице Галактионова. Здание расположено по соседству с объектом культурного наследия Дом Кекина, сообщает Комитет по охране ОКН.
Проект ремонта получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.
Ожидается, что рабочие очистят и окрасят наружные стены, выполнят отсечную гидроизоляцию, заменят отливы, водосточные трубы, изношенные деревянные рамы, отремонтируют штукатурку, покрасят окна и двери. Последние также будут заменены на деревянные. Над главным входом появится навес из закаленного стекла триплекс на кронштейнах.
Кроме того, запланированы демонтаж и воссоздание арочных ворот с калиткой и деревянными ограждениями.
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