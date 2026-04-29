news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 29 апреля 2026 18:01

Рядом с ЦУМом построят деловой центр, через который будут распространять татарскую культуру

Читайте нас в
Телеграм

Рядом с Центром уникальных ремесел построят деловой центр, который будет принимать мероприятия разного уровня, в том числе международные. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель проекта Центра уникальных ремесел Ранко Тепавчевич.

«ЦУМ будет принимать крупные международные мероприятия. В конце мая у нас появится деловой центр, где будет располагаться семь конференц-залов вместимостью 1,2 тыс. человек и большое выставочное пространство. Деловые программы и взаимодействие с международными партнёрами помогают продвижению национального продукта», – пояснил собеседник агентства.

Таким образом, татарский национальный продукт планируют продвигать далеко за пределы республики, добавил Тепавчевич.

#ЦУМ #татарская культура
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

29 апреля 2026
На «Казаньоргсинтезе» прошел конкурс среди лабораторий ПФО «Эко-прицел»

28 апреля 2026
Новости партнеров