Рядом с будущим «Тюбетей Tower» до конца года появятся бизнес-центр и амфитеатр

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Благоустройство территории вокруг «Тюбетей-Tower» в Тетюшском районе должно завершиться до конца этого года. Там запланировано строительство бизнес-центра, прогрулочной сети, амфитеатра для мероприятий и других объектов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В Тетюшском районе появится еще одна точка притяжения, которая позволит увеличить туристический поток и время пребывания там путешественников. Там будет создан бизнес-центр, будет обустроена площадка для автокараванеров, тропиночно-прогулочная сеть, амфитеатр для мероприятий и малые архитектурные формы», – отметил спикер.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его словам, благоустройство территории должно завершиться до конца этого года, а строительство самой башни – к середине следующего.