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Ру Тат
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Строительство
9 декабря 2022  11:50
Александр Хевронин

Рядом с аэропортом «Бегишево» появится стоянка за 78 млн рублей

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На строительство стоянки у международного аэропорта «Бегишево» в Тукаевском районе Татарстана из бюджета республики направят 78 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, площадь нового объекта составит почти 13 тыс. квадратных метров. Рабочим предстоит построить саму стояночную площадку, установить ливневую канализацию и освещение, а также благоустроить близлежащую территорию.

Заказчиком проекта выступает Главтатдортранс, который определит подрядчика 16 декабря этого года. Все работы завершатся не позднее середины ноября 2023 года.

#автостоянка #аэропорт «Бегишево» #госзакупки
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