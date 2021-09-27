Ряд важных встреч проведет сегодня Президент России Владимир Путин

Меры по совершенствованию системы стратегического планирования в РФ планируется обсудить сегодня на заседании Совета Безопасности Российской Федерации. Заседание проведет Президент России Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

«Отдельное внимание будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, сегодня глава государства встретится с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и его заместителями. Сегодняшний рабочий график Президента также включает встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия».