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27 сентября 2021  12:38

Ряд важных встреч проведет сегодня Президент России Владимир Путин

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Меры по совершенствованию системы стратегического планирования в РФ планируется обсудить сегодня на заседании Совета Безопасности Российской Федерации. Заседание проведет Президент России Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

«Отдельное внимание будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Кроме того, сегодня глава государства встретится с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и его заместителями. Сегодняшний рабочий график Президента также включает встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия».

#владимир путин #совет безопасности рф
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