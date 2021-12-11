Ряд россиян получат январские пенсии заранее

Россияне, пенсии которым выплачиваются в первых числах каждого месяца, январские выплаты получат заранее. Это правило соблюдается из года в год, напомнили в Пенсионном фонде России.

ПФР заранее перечисляет в доставочные организации пенсии (уже проиндексированные) за первый месяц нового года. С 1 января будущего года страховые пенсии вырастут на 5,9%.

Дальнейший процесс выплаты зависит от доставочных организаций. Так, если они не работают в первых числах января, то позаботятся о пенсионерах заранее. Также важно учитывать то, что в каждом субъекте РФ график доставки пенсий и пособий свой, поэтому нужно ориентироваться именно на региональные особенности.

Уточнить график выплат можно по телефону клиентской службы своего региона — контакты можно найти на официальном сайте ПФР, выбрав регион проживания и нажав кнопку «Контакты отделения и клиентских служб», пишет «Российская газета».