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Ряд радиостанций в Казани на время прекратит вещание
Ряд радиостанций в Казани на время прекратят трансляцию. Это связано с проведением капитального ремонта антенно-мачтового сооружения на радиотелецентре.
Ремонт будет проходить в период с 24 по 28 июня и с 1 по 5 июля в промежутке времени с 10.00 до 17.00. В эти периоды будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения РТРС-1 и РТРС-2, FM-радиовещания «Радио России + Радио Татарстана», радио «Маяк», радио «Вести ФМ», сообщает филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».
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