news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 3 марта 2025 11:03

«Ряд проектов пока поставлен на стоп»: Магдеев рассказал о развитии спорта в Челнах

Читайте нас в
Телеграм

В ходе аппаратного совещания мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры в городе.

«Когда бизнес вкладывает личные средства, там каждая копейка на счету, поэтому никаких приписок быть не может. Мы видим, что спрос на спортивные залы растет, всё больше молодых людей выбирают активный образ жизни. Наша задача — создавать условия, чтобы таких объектов становилось больше», – отметил он.

Город активно развивает спортивные объекты в рамках муниципально-частного партнерства. Однако из-за экономической ситуации и высокой ключевой ставки ряд проектов временно приостановлен.

«Ряд проектов пока поставлен на стоп. Мы надеемся, что ситуация изменится и проекты снова начнут реализовываться. Инвесторы вкладывают серьезные средства – речь идет о сотнях миллионов рублей, а такие проекты должны быть окупаемыми», – добавил мэр.

Несмотря на временные трудности, работа в этом направлении продолжается. В Автограде наряду с ремонтом и строительством бюджетных объектов планируется реализация новых спортивных проектов. «Желающих заниматься спортом становится только больше, и это позитивная тенденция. Наша задача – организовать эту работу на должном уровне», – подытожил Наиль Магдеев.

#спорт #Набережные Челны #Наиль Магдеев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Человек может зависеть даже от колбасы»: батюшка о том, для чего нужен Великий пост

«Человек может зависеть даже от колбасы»: батюшка о том, для чего нужен Великий пост

2 марта 2025
Самые красивые татары по версии искусственного интеллекта

Самые красивые татары по версии искусственного интеллекта

2 марта 2025