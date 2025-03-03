«Ряд проектов пока поставлен на стоп»: Магдеев рассказал о развитии спорта в Челнах

В ходе аппаратного совещания мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры в городе.

«Когда бизнес вкладывает личные средства, там каждая копейка на счету, поэтому никаких приписок быть не может. Мы видим, что спрос на спортивные залы растет, всё больше молодых людей выбирают активный образ жизни. Наша задача — создавать условия, чтобы таких объектов становилось больше», – отметил он.

Город активно развивает спортивные объекты в рамках муниципально-частного партнерства. Однако из-за экономической ситуации и высокой ключевой ставки ряд проектов временно приостановлен.

«Ряд проектов пока поставлен на стоп. Мы надеемся, что ситуация изменится и проекты снова начнут реализовываться. Инвесторы вкладывают серьезные средства – речь идет о сотнях миллионов рублей, а такие проекты должны быть окупаемыми», – добавил мэр.

Несмотря на временные трудности, работа в этом направлении продолжается. В Автограде наряду с ремонтом и строительством бюджетных объектов планируется реализация новых спортивных проектов. «Желающих заниматься спортом становится только больше, и это позитивная тенденция. Наша задача – организовать эту работу на должном уровне», – подытожил Наиль Магдеев.