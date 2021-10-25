Ряд предприятий Татарстана, реализующих инвестпроекты, освободят от налога на имущество

В Татарстане ряд предприятий, реализующих инвестиционные проекты, освободят от уплаты налога на имущество организаций. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на 26-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Законопроект предусматривает освобождение от налогообложения имущества организаций, реализующих инвестиционные проекты по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления, отобранных по конкурсу», — рассказал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Налоговые льготы вводятся на имущество, которое находится на балансе организации с момента строительства завода на срок до 15 лет, предприятиям, реализующим проекты по производству электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии и заключивших договор о реализации инвестпроекта.

«Налоговые льготы предоставляются начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект введен в эксплуатацию, на срок действия договора о реализации инвестиционного проекта, но не более чем на 15 лет», — уточнил глава Минэкономики.

Сумма льгот по налогу на имущество в отношении организаций, реализующих инвестиционные проекты, при ставке 0% в течение 15 лет по предварительной оценке составит 2,4 млрд рублей.

Депутаты приняли законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон «О налоге на имущество организаций». Он разработан для стимулирования привлечения инвесторов в Татарстан.