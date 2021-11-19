Ряд поселков Приволжского района Казани на сутки останется без воды

В домах частного сектора поселков Новое Победилово, Отары и Старое Победилово Приволжского района Казани 23 ноября почти на сутки отключат водоснабжение.

Это связано с проведением монтажных работ. Воды не будет с 9 часов утра 23 ноября до 6 утра 24 ноября.

Как сообщает МУП «Водоканал», подача воды будет приостановлена и в ряд административных зданий, расположенных по адресам: ул. Алебастровая, дд. 13, 13 корп. 1, 2; ул. Поперечно-Отарская, дд. 9, 100, 100 корп. 1, 2; ул. Южно-Промышленная, дд. 7, 9, 9/1, 10, 10 лит. А, Б, 10 корп. 3, 11, 11 корп. 1, 15, 15 корп. 1.

Заявки на подвоз воды жители могут оставить по телефону: 8 (843) 231-62-60.