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Ряд компаний РФ смогут за рубли приобретать товары из Италии, сказал глава ИРТП Пелаццо
Компании РФ, являющиеся членами итало-российской торговой палаты (ИРТП), смогут за рубли покупать товары Италии. Система уже запущена в режиме теста, рассказал глава ИРТП Фердинандо Пелаццо. Уточняется, что речь идет о товарах, которые разрешено ввозить в Россию, пишет РИА «Новости».
По словам Пелаццо, срок тестового режима – примерно три месяца, потом торговая палата проведет экспертизу и решит насчет запуска такого механизма для всех компаний России.
Спикер уточнил, что члены палаты – это около 250 компаний. Они, напомним, получают возможность расчета в рублях на период тестирования. Но большая часть членов ИРТП – это итальянские фирмы.
До этого Пелаццо рассказывал, что палата запустит систему, которая позволит покупателю из РФ покупать товары из Италии за рубли. Тогда говорили, что итало-российская торговая палата будет сама потом переводить деньги в Италию со своего счёта в третьей стране.
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