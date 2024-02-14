Ряд компаний РФ смогут за рубли приобретать товары из Италии, сказал глава ИРТП Пелаццо

Компании РФ, являющиеся членами итало-российской торговой палаты (ИРТП), смогут за рубли покупать товары Италии. Система уже запущена в режиме теста, рассказал глава ИРТП Фердинандо Пелаццо. Уточняется, что речь идет о товарах, которые разрешено ввозить в Россию, пишет РИА «Новости».

По словам Пелаццо, срок тестового режима – примерно три месяца, потом торговая палата проведет экспертизу и решит насчет запуска такого механизма для всех компаний России.

Спикер уточнил, что члены палаты – это около 250 компаний. Они, напомним, получают возможность расчета в рублях на период тестирования. Но большая часть членов ИРТП – это итальянские фирмы.

До этого Пелаццо рассказывал, что палата запустит систему, которая позволит покупателю из РФ покупать товары из Италии за рубли. Тогда говорили, что итало-российская торговая палата будет сама потом переводить деньги в Италию со своего счёта в третьей стране.