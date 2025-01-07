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Ряд домов в Кировском районе Казани остались без воды после аварии
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В Кировском районе Казани, на сетях по улице Баруди, №9, произошла аварийная ситуация. Из-за этого в нескольких домах была отключена подача воды, заявили в администрации Кировского и Московского районов города.
Отключение затронуло дома №3, 5, 7 и 9 по улице Галимджана Баруди. Сроки устранения аварии не уточняются.
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