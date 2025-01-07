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Общество 7 января 2025 21:42

Ряд домов в Кировском районе Казани остались без воды после аварии

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В Кировском районе Казани, на сетях по улице Баруди, №9, произошла аварийная ситуация. Из-за этого в нескольких домах была отключена подача воды, заявили в администрации Кировского и Московского районов города.

Отключение затронуло дома №3, 5, 7 и 9 по улице Галимджана Баруди. Сроки устранения аварии не уточняются.

#отключение воды
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