Ряд домов в Кировском районе Казани остались без воды после аварии

В Кировском районе Казани, на сетях по улице Баруди, №9, произошла аварийная ситуация. Из-за этого в нескольких домах была отключена подача воды, заявили в администрации Кировского и Московского районов города.

Отключение затронуло дома №3, 5, 7 и 9 по улице Галимджана Баруди. Сроки устранения аварии не уточняются.