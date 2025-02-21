Ряд домов Советского района Казани останется на сутки без воды

В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду, сообщили в водоканале. Это связано с подключением переложенного участка водопровода, расположенного по улице Аделя Кутуя, к централизованным сетям водоснабжения

С 9 утра 25 февраля до 9 утра 26 февраля воды не будет по следующим адресам:

ул. А. Кутуя, дома № 69, 70, 71, 72, 72а, 75, 77, 78а, 79, 79а, 82, 82/1, 82/2, 82/4, 82/5, 82 корп.1; 82а, 84, 85;

ул. А. Кутуя, дома № 41, 41/1, 43, 45, 47, 48, 48а, 49, 50/9, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 65, 65 корп.1,2,3,4,5; 67, 68/1, 68/2, 68 корп.1,2; 68а;

ул. А. Кутуя, дома № 86, 86/1, 86 корп.2; 86а, 86в, 86д, 88, 91, 91/1, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 105, 106Б, 107;

ул. Волочаевская, дома № 15, 15 корп.1,3; 15а, 15Б, 15в, 15г;

ул. Г. Кариева, дома № 3, 3а, 3Б;

ул. Седова, дома № 2/3, 2 корп.4; 2а, 2а корп.1; 2в, 9/50, 16, 16 корп.1; 16а, 17, 22, 22 корп.1; 24, 24 корп.1; 24а, 27Б.

Заявки на подвоз автоцистерн с водой принимают от жителей по телефону: +7(843)231-62-60.

«Приносим извинения за временные неудобства. Приложим всевозможные усилия, чтобы завершить работы раньше указанного срока», – заключили в водоканале.