Ряд домов Советского района Казани останется без воды почти на сутки

В некоторых домах Советского района Казани 20 мая отключат воду почти на сутки, сообщает пресс-служба мэрии города.

«С девяти утра 20 мая до шести утра 21 мая водоснабжение будет отключено по адресам: улица Ноксинский спуск, 20, к.1, 2, 3; 22, 24, 26, 28», — говорится на сайте исполкома.

Отключение водоснабжения связано с проведением работ по подключению водопровода к жилому дому по улице Калашникова/Ноксинский спуск. Жителям столицы Татарстана лучше запастись питьевой водой заранее, подчеркнули в пресс-службе.

Также будут размещены автоцистерны согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.