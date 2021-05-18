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Ру Тат
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18 мая 2021  13:35
Розалия Хайруллина

Ряд домов Советского района Казани останется без воды почти на сутки

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В некоторых домах Советского района Казани 20 мая отключат воду почти на сутки, сообщает пресс-служба мэрии города. 

«С девяти утра 20 мая до шести утра 21 мая водоснабжение будет отключено по адресам: улица Ноксинский спуск, 20, к.1, 2, 3; 22, 24, 26, 28», — говорится на сайте исполкома. 

Отключение водоснабжения связано с проведением работ по подключению водопровода к жилому дому по улице Калашникова/Ноксинский спуск. Жителям столицы Татарстана лучше запастись питьевой водой заранее, подчеркнули в пресс-службе. 

Также будут размещены автоцистерны согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

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