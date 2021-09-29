Ряд домов, школа и детсад в Приволжском районе Казани останутся на сутки без воды

5 октября несколько домов в Приволжском районе Казани останутся без водоснабжения. Также в ряде домов ожидается понижение давления воды из-за работ по переврезке водопроводов, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 9 утра 5 октября и до 6 утра следующего дня воды не будет по адресам: улица Фучика, 34, 38, 40 (школа №78), 42, 44, 46а (детсад №379), 50.

Понижение давления воды ожидается по адресам: улица Габишева, 1; Зорге, 77, 81, 81а (детсад №373), 81а корпус 1, 83, 85, 85а, 87, 89, 91 (детсад №41), 93, 93/1, 93а, 93в, 95, 95 корпус 1, 97, 99, 101, 119, 121; улица Сафиуллина, 24, 28, 30, 32, 32а.

Жителям домов необходимо заранее запастись водой. Автоцистерны МУП «Водоканал» разместит согласно заявкам, поступающим по номеру +7(843)231-62-60.