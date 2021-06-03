Ряд домов Приволжского района Казани на сутки останутся без воды

В некоторых домах Приволжского района Казани завтра не будет водоснабжения. Причина временных неудобств – работы по замене запорной арматуры на сетях водопровода.

С 9 утра и до 5 часов утра следующего дня водоснабжение будет отсутствовать в поселке Кояшлы по улицам Рахимкулова, Даули, Фешина, Максуди и Ахметова, а также в детсаде №79 на улице Чернопрудная. Также воду отключат в поселке Петровский.

МУП «Водоканал» просит казанцев заранее запастись водой. Автоцистерны разместят согласно поступающим заявкам от населения по телефону +7 (843) 231-62-60, передает пресс-служба мэрии Казани.