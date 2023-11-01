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Ряд домов Кировского района Казани временно останутся без воды
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Фото: © «Татар-информ»
Временные неудобства связаны с тем, что проводятся работы по подключению переложенного в рамках реконструкции участка водопровода по улице Революционная, сообщается в телеграм-канале «Водоканала».
Так, с 9 утра 2 ноября и до 9 утра следующего дня останутся без воды:
- ул. Тепловозников, четные номера домов от № 26 по № 54а, нечетные — от № 19 по № 63/1;
- ул. Революционная, № 56, 69, 75, 77, д.- 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 73а, 78, 83, 83а, 83Б, 85, 87, 89;
- ул. Магазинная, четные номера домов от № 6/5 по № 20, нечетные — № 5, 7, 9, 11, 13, 15;
- ул. Черногорская, № 3/43, 5/37, 4/44, 6/39;
- ул. Воркутинская, № 1;
- ул. Гаванская, нечетные номера домов от № 27а по № 55;
- Герцена переулок, Революционный переулок и Гаванский переулок.
В части Кировского района возможны перебои водоснабжения из-за понижения давления воды.
Автоцистерны с водой разместят по заявкам, которые горожане могут оставить по телефону +7(843)231-62-60.
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