Ряд домов Кировского района Казани на сутки останутся без воды

Фото: © «Татар-информ»

В Кировской районе Казани на сутки, с 25 по 26 сентября, отключат водоснабжение в ряде домов. Об этом казанский «Водоканал» сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что временные неудобства связаны с проведением аварийных ремонтных работ на водоводе Д=800 мм по улице Боевая. В результате в период с 10 часов вечера 25 сентября и до 9 часов вечера следующего дня без воды останутся дома, расположенные по улицам М. Московская, Клары Цеткин, Боевая, Адмиралтейская, Большая, Урицкого, Столярова, Серп и Молот, Кызыл Армейская, Лесозаводская, Казахская, Военная, Карельская, Брюсова, Чистоозерская.

Кроме того, в ряде домов Вахитовского района будет понижено давление воды: Лево-Булачная, Право-Булачная, Островского, М. Джалиля, Астрономическая, К. Наджми, Чернышевского, С. Галеева, Ташаяк, Коротченко, Б. Шахиди, Р. Яхина, Т. Гиззата, М. Межлаука, Московская, Кирова переулок, Худякова, Крайняя, Нариманова, Привокзальная площадь, С. Садыковой, Г. Камала, Н. Столбова, Ямская, Заводская, П. Коммуны, Ш. Камала, Татарстан, Девятаева, Портовая, Зайцева, К. Якуба, Дулата Али, М. Гафури, Меховщиков, Эш Урам, Кызыл Татарстан, Ирек, К.Тинчурина, Г. Тукая, Ахтямова, К. Насыри, Ш. Марджани, З. Султана, Ф. Карима, Сафьян, И. Гаспринского, Н. Баяна, Г. Исхаки, Р. Яхина, КСКа, А. Халикова,

Аналогичная ситуация будет и в домах Приволжского района по улицам Южно-Промышленная, Вл. Кулагина, Ш.Камала, К. Тинчурина, Фаткуллина, Яшляр, Болгар, Ирек, С.Сайдашева, Г. Тукая, Ш. Камала, К. Тинчурина, Красного Пожарника, С.Садыковой, Производственная, Бр.Петряевых, Н-Вахитовская, Ватутина, Гассара, Пригородная, Лебедева, Тихорецкая, Крутовская, Безымянный переулок, Юл Урам, Тимер Юл, Яшь Кыч, Алебастровая, Турбинная, Шевченко, Тракторная, 1-Тракторная, 2-Тракторная, 3- Тракторная, 4-Тракторная, 2-Гаражная, Учительская, Магистральная, Складская, Холмовая, Орловская, а также в поселках Поповка и Кукушкино.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно заявкам, которые казанцы смогут оставить по телефону +7(843)231-62-60.