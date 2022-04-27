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Спорт
27 апреля 2022  10:49
Дамир Садриев

Рябыкин сменит Боба Хартли на посту главного тренера «Авангарда»

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Дмитрий Рябыкин, ассистент экс-наставника «Авангарда» Боба Хартли, сменит канадского специалиста на посту главного тренера омичей. Об этом сообщает Metaratings.

Рябыкин работал в тренерском штабе «Авангарде» более пяти сезонов. В штабе Хартли 46-летний тренер отвечал за подготовку защитников команды.

Стоит отметить, что Дмитрий Рябыкин является одной из легенд омского хоккея. В «Авангарде» хоккеист провел 13 сезонов, забросил 80 шайб, сделал 164 передачи. По количеству проведенных матчей за клуб (642) является пятым игроком в истории омичей.

Напомним, действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» в нынешнем сезоне плей-офф КХЛ проиграл во втором раунде магнитогорскому «Металлургу» (3:4). В первом раунде омский клуб выбил из розыгрыша казанский «Ак Барс» (4:2).

#ХК Авангард #кхл #кубок гагарина
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