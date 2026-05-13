Рябыкин рассказал, почему «Ак Барс» уступил «Локомотиву» в первом матче финала плей-офф КХЛ

Экс-наставник команд КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением о том, с какими несвойственными для себя проблемами столкнулся «Ак Барс» в первом финальном матче плей-офф КХЛ против «Локомотива» в Ярославле.

– «Локомотив» уверенно взял первый матч финала с «Ак Барсом». Для вас это сюрприз?

– Во-первых, не сказал бы, что победа Ярославля была уверенной. Казань уступила только второй период, а первый и третий прошли минимум на равных. Во-вторых, не сюрприз то, что «Ак Барс» будет тяжелее вкатываться в серию, чем «Локомотив». Полторы недели паузы – серьёзный срок, и Казани пришлось набирать кондиции, это было видно. Тогда как Ярославль отдыхал два-три дня, это оптимальный срок, чтобы и восстановиться, и не потерять игровой тонус, – ответил Рябыкин Russia-Hockey.

По мнению Дмитрия Рябыкина, в первой встрече между соперниками» огромную роль сыграли два быстрых гола хозяев во втором периоде, заброшенные за 43 секунды. Также он добавил, что во всех предыдущих раундах казанцы встречались с командами слабее себя, а в финале розыгрыша им приходится противостоять коллективу не уступающему ни в габаритах, ни в борьбе. Это могло вывести татарстанцев из равновесия – считает 50-летний специалист.

В стартовом матче финала розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Локомотиву» со счетом 3:1. Вторая игра между соперниками пройдет сегодня, 13 мая, в Ярославле. Начало – в 19:00 мск.