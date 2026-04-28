Рябыкин: «После первой игры существовали большие опасения за Магнитогорск»

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, за счет чего «Металлургу» удалось обыграть «Ак Барс» во втором матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

– Откровенно говоря, после первой игры существовали большие опасения за Магнитогорск. Казань в стартовой игре подавила соперника, в частности затормозив его быстрое нападение в средней зоне. Очень не хотелось, чтобы второй полуфинал пошёл по сценарию первого, тем более что и в предыдущих двух раундах нас не порадовали длинными сериями. Но, к счастью, Магнитогорск смог прибавить.

– За счёт чего?

– Объём движения, скорость – всё это те плюсы «Металлурга», которые позволили ему выиграть регулярный чемпионат. Вчера «Металлург» нашёл возможность добавить в скоростях, причём всеми звеньями. В лёгкой и быстрой игре у него есть преимущество, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Также 50-летний специалист считает, что проблема подопечных Андрея Разина в игровых перепадах.

По итогам двух матчей серии ½ финала плей-офф между «Ак Барсом» и «Металлургом» – 1-1. Ближайший матч между соперниками состоится 28 апреля. Начало – в 19:30 мск.