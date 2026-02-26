news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 26 февраля 2026 17:00

Рябыкин о визите Ларионова на финал ОИ-26: «Не надо держать людей за дураков»

Читайте нас в
Телеграм
Рябыкин о визите Ларионова на финал ОИ-26: «Не надо держать людей за дураков»
Фото: ХК СКА

Тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о поездке наставника СКА Игоря Ларионова на финальный матч хоккейных сборных Канады и США в Италию на Олимпиаду-2026. Ларионов пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ своей команды против ЦСКА.

«Кого знаю в нашем сообществе, все восприняли эту поездку неоднозначно. С одной стороны, для любого тренера побывать на Олимпиаде – это профессиональный плюс. А когда у тебя параллельно с работой на основном месте есть возможность слетать на Игры – это двойной плюс, как говорится, только для избранных», – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Ранее Игорь Ларионов дал официальные комментарии пресс-службе ХК СКА о своем визите в Италию, заявив, что поездка носила дипломатический характер в рамках встреч с первыми лицами ИИХФ (Международная федерация хоккея).

«Но с другой стороны, почти все восприняли турне с юмором. Слишком много громких слов о нём было сказано, дело дошло до дипломатии и чуть ли не до шпионских романов. Хотя, на мой взгляд, в такой ситуации о цели поездки нужно говорить честно – не надо держать людей за дураков», – добавил Рябыкин.

После 58 матчей СКА находится на седьмом месте с 69 очками в турнирной таблице КХЛ на «Западе». Накануне петербуржцы оформили себе выход в плей-офф КХЛ.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

25 февраля 2026
Минниханов на 70-летии Синяшина: «Плеяды его учеников управляют научными коллективами»

Минниханов на 70-летии Синяшина: «Плеяды его учеников управляют научными коллективами»

25 февраля 2026