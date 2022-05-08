Рябов – о выходе «Итили» в финал Ночной хоккейной лиги: «Татарстан впереди планеты всей»

Президент Федерации хоккея Татарстана Андрей Рябов прокомментировал выход хоккейной команды «Итиль» из Казани в финал фестиваля Ночной хоккейной лиги. По словам вице-президента Федерации хоккея Татарстана, выход татарстанской команды в финал – одно из самых значимых спортивных событий в республике.

«Эмоции запредельные. Команда была создана и организована в 2021 году, ей всего год. Практически новорожденная команда, и она произвела на турнире настоящий фурор. Мало кто верил, что «Итиль» сможет оказать такую конкуренцию.

Если говорить о популяризации спорта в республике, то я считаю, что это самое значимое событие на данный момент. А так как Татарстан не привык плестись в конце, то при полной поддержке президента, который является максималистом, были поставлены соответствующие задачи. И мы уже добились многого. Поздравления идут со всех сторон. Татарстан впереди планеты всей», – заявил Рябов в беседе с корреспондентом спортивной редакции «Татар-информа».

Напомним, сегодня в полуфинальном поединке татарстанская команда крупно обыграла (4:1) «Бульдозер» из Рощино. Ключевым в матче стал второй период, в ходе которого казанцы забросили три безответные шайбы.

Завтра «Итиль» проведет финальный матч турнира против команды «СВ Металл» из Екатеринбурга. Начало встречи в 19:15 по московскому времени.