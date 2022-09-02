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Ру Тат
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Политика
2 сентября 2022  17:59

Рябков: Россия использует ядерное оружие, если ее существование окажется под угрозой

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Применение Россией ядерного оружия возможно в том случае, если существованию страны будет что-то угрожать либо по ней или ее союзникам нанесут удар оружием массового поражения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябковсообщает РИА Новости. 

«Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

«Я напоминаю об этом вновь и вновь — у нас нет отклонения от этих позиций», — добавил замглавы МИД, сославшись на военную доктрину.

В августе о готовности использовать ядерное оружие при необходимости заявила кандидат в Премьер-министры Великобритании Лиз Трасс.

 

 

 

#ядерное оружие #мид рф
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