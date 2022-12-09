Рябков: Россия действует по принципу «око за око» в отношениях с США

Россия не стремится преднамеренно ухудшать отношения с США — это «не ее стиль», отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании клуба «Валдай».

По его словам, Москва лишь отвечает на действия Вашингтона — здесь действует известный принцип «око за око».

«Мы разъясняем, что преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений не наша тактика, не наш стиль. Вместе с тем, при выстраивании диалога с США в любых обстоятельствах исходим из принципа взаимности, то есть действуем, как правило, по принципу „око за око“, но не обязательно симметрично», — цитирует его РИА Новости.