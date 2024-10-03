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Рябков рассказал о подготовке итоговой декларации саммита БРИКС в Казани
В настоящее время ведется работа над созданием итогового документа саммита БРИКС в Казани. Согласование ведется между дипломатами стран объединения, заявил на пресс-конференции по подготовке к саммиту заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«В настоящее время мы приступили к согласованию по каналам шерп и су-шерп итогового документа казанского саммита — декларации», — цитирует его ТАСС.
Заместитель главы МИД РФ объяснил, что в документ включат основные итоги проделанной работы, а также «важнейшие политические понимания и констатации». По его словам, согласование декларации продвигается хорошим темпом.
Ранее Рябков сообщил, что свое участие в саммите подтвердили более 30 лидеров государств.
Саммит БРИКС в Казани, напомним, состоится 22-24 октября 2024 года.
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