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Политика 4 августа 2024 16:52

Рябков про напряженность в мире: «Часы Судного дня показывают без двух минут»

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«Часы Судного дня», которые символизируют уровень напряженности в мире в связи с ядерной угрозой, показывают «без двух минут». Об этом сказал замглавы МИД России Сергей Рябков. При этом он добавил, что такая оценка не означает, будто процесс эскалации необратим.

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой Часов Судного дня», - цитирует спикера ТАСС.

При этом Рябков уточнил, что необходимо крайне ответственно подходить к происходящему. Он считает, что военные должны «держать порох сухим», так как сценарий событий может развернуться по-разному.

#сергей рябков
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