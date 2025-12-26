Рябков предупредил, что риск ядерной войны до конца не устранен

На данный момент риск ядерного столкновения не устранен до конца, и Россия посылает Соединенным Штатам сигналы о необходимости «договариваться по-настоящему». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Есть риск подобного (ядерного – прим. Т-и) столкновения, он до конца не устранен. Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться по-настоящему», – отметил дипломат (цитата по ТАСС).

При этом замглавы МИД не стал конкретизировать, что российская сторона имеет в виду под настоящими договоренностями, но признал, что сдвигов по вопросам, связанным со стратегической стабильностью, в диалоге с США пока нет.

Отдельно Рябков выразил уверенность, что те западные политики, которые надеются победить РФ в открытом конфликте «под натовскими знаменами».

«<…> глубоко ошибаются те, кто, возможно, рассчитывает на победу над Россией в открытом конфликте с участием западной группы стран, под натовскими знаменами», – сказал он, отказавшись, впрочем, «предаваться спекуляциям и теоретическому построению наихудших сценариев».