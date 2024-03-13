Рябков ответил на вопросы о расширении БРИКС и списках участников

Тему касаемо расширения БРИКС следует отложить до старта мероприятия в Казани. Как сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, России еще предстоит обеспечить рабочую площадку для стран-участников.

«Мы должны обеспечить для стран, заинтересованных в сближении с БРИКС, площадку, платформу, где можно работать в практическом плане, не ощущая себя обойденными и как бы встраиваясь в этот ритм взаимодействия», - цитирует спикера ТАСС.

Он добавил, что первостепенная задача БРИКС – интегрировать те страны, которые совсем недавно присоединились, обеспечить эффективную работу, разработать категории государств-партнеров. Рябков напомнил, что количество членов БРИКС уже удвоилось за последние два месяца и это уже «беспрецедентное событие для любой международной структуры».

Говоря об ориентирах для желающих стать членом БРИКС, Рябков отметил, что Россия как председатель сфокусирована на разработке категории государств-партнеров.

Он также добавил, что Россия сформирует список приглашенных стран-участниц на саммит БРИКС в Казани не раньше, чем завершатся процедуры, связанные с выборами главы государства. На данный момент список приглашенных находится еще в процессе формирования.

«Это не попытка уклониться от ответа. Мы даже уже входящим в БРИКС странам из этих соображений до сих пор не направили приглашения. И объясняли им, почему это не делается», - заверил дипломат.