Рябков обвинил НАТО в зомбировании соседних с Россией стран русофобскими страшилками

Североатлантический альянс зомбирует русофобскими страшилками соседние с Россией страны. Об этом замглавы МИД Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости.

«Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое, — подчеркнул замминистра. — Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны».

Дипломат отметил, что Москва не единожды предупреждала о негативных последствиях подобных шагов — Россия не поступится своими законными интересами в области безопасности и не даст в обиду русских людей.

«Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески науськивать Киев против России», — добавил замминистра