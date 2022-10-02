Рябиновый бал, уроки цифровой грамотности и танцев: В Нижнекамске отмечают День пожилых

В честь Международного дня пожилого человека Централизованная библиотечная система Нижнекамска подготовила интересную программу с кинопоказами, мастер-классами, обучающими занятиями по цифровой грамотности. Также с пожилыми людьми ведут теплые беседы и разговоры по душам.

«Во все времена, в каждой культуре имелись люди — хранители мудрости. С самого детства нас учат уважительно и добродушно относиться к людям преклонного возраста, ведь именно они делятся с нами своей мудростью и опытом прожитых лет. Зачастую пожилым людям не хватает внимания и просто теплых разговоров по душам. Централизованная библиотечная система города Нижнекамска запустила акцию #DOBROдни. В ее рамках подготовлена интересная и насыщенная программа не только для людей третьего возраста, но и детей и подростков. Это кинопоказы, поэтические вечера, уютные беседы и мастер-классы. Мы приглашаем всех в библиотеки города и района — с нами всегда душевно и тепло», — поделилась с «Татар-информом» директор Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Гульназ Арсланова.

В городской библиотеке-филиале № 1 поздравили членов читательского клуба «Подари себе радость», устроив для них рябиновый бал. Мастер-класс по историко-бытовому танцу, конкурс «Угадай мелодию», чтение стихотворений особо порадовали собравшихся.

Залогом приятного общения и хорошего настроения стал ароматный чай, улыбки, шутки и смех. Также подвели итоги выставки «Рукотворная краса», в которой пенсионеры приняли активное участие, лучшие работы были награждены ободками ручной работы от коллектива библиотеки.

Порадовали своих бабушек и дедушек ребята, которые посетили мастер-классы в стенах библиотек: красочные объемные открытки создавали в детских библиотеках — филиалах № 37 и № 6 и библиотеках сел Шингальчи, Елантово, Верхние Челны.

Библиотекари поздравляют с Днем пожилых людей не только на территории своих пространств, но и на близлежащей территории. Сотрудники Центра чтения и общения «Заман» и городской библиотеки-филиала № 2 приняли активное участие в празднике в своих микрорайонах обслуживания населения, представив книжные выставки с литературой об активном долголетии.