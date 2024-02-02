«РВК-Архангельск» внедрил систему автомониторинга от билайн бизнес

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«Умные» датчики и бортовые устройства помогли компании «РВК-Архангельск»*, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения для жителей Архангельска и Приморского района, снизить расход топлива на 20%**, а также контролировать местонахождение и техническое состояние автомобилей в реальном времени***.

Компания «РВК-Архангельск» оснастила 87 автомобилей и 3 дизельных генератора системой автомониторинга от билайн бизнес. Внедрение цифровых технологий помогло повысить эффективность эксплуатации транспортных средств и оборудования**.

Система автомониторинга от билайн бизнес состоит из датчиков уровня топлива, бортового устройства со специальной sim-картой для интернета вещей, к которому подключаются датчики автомобиля, и программного обеспечения. Датчики считывают информацию о состоянии топливного бака и передают ее по беспроводным каналам связи на бортовое устройство, которое также подключено к штатному бортовому компьютеру автомобиля. Автомониторинг объединяет данные от всех датчиков, установленных на автомобиле, и транслирует в единый облачный центр в реальном времени.

Установка и настройка системы в автопарке «РВК-Архангельск» заняла около месяца. Для каждого датчика уровня топлива специалисты билайн бизнес провели тарировку — своеобразное «обучение», как считать уровень заполнения бака****.

Сегодня благодаря созданию подсистемы цифрового двойника автопарка сотрудники «РВК-Архангельск» могут удаленно контролировать местоположение, работу и техническое состояние датчиков каждого автомобиля, заправку, расход топлива и другие показатели.

«Чтобы эффективно решать проблемы города, нам нужна достоверная и оперативная информация о том, где и в каком состоянии находятся наши машины. Решение от билайн бизнес позволило нам оснастить весь автопарк единым оборудованием и программным обеспечением. И сейчас — по итогам эксплуатации системы в течение 2023 года — мы видим, что нам удалось снизить расход топлива и горюче-смазочных материалов на 20%, а нецелевое использование запчастей — до 25%. Кроме того, водители стали ездить аккуратнее, что очень важно для снижения аварийности и возможных повреждений транспортных средств», — прокомментировал результаты Сергей Шваяков, директор по производству «РВК-Архангельск».

«Работать с компаниями, которые обеспечивают качество ежедневной жизни города, — большая ответственность, и мы благодарим „РВК-Архангельск“ за доверие. Для нас это очень интересный проект: специалисты билайн бизнес установили единую систему автомониторинга практически на весь спектр используемых клиентом специальных транспортных средств — „УАЗ“, „ГАЗель“, „ГАЗ“, „МАЗ“, „КАМАЗ“ и „ЗиЛ“. Результаты эксплуатации системы показали, какую реальную пользу приносит внедрение цифровых технологий на предприятиях, использующих транспортные средства, и что этот опыт, безусловно, стоит тиражировать в регионе», — заметила Анна Филиппова, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «ВымпелКом».

* ООО «РВК-Архангельск», ИНН: 7726747370.

** Эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентами билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.

*** Контролируются показания датчиков автомобиля, подключенных к системе автомониторинга.

**** Выполняется объемным статическим методом, объем поверочной дозы выбирается в пределах не более 5% от объёма топливного бака.

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