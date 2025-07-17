Коллекция РВИО Татарстана пополнилась армейским внедорожником ГАЗ-69

Фото: Пресс-служба регионального отделения РВИО в РТ

В Казани стартовало формирование уникальной коллекции ретро-автомобилей под эгидой регионального отделения Российского военно-исторического общества. Первым пополнением стал легендарный армейский внедорожник ГАЗ-69, который предоставил медиатехнолог и энтузиаст военной истории Александр Черноудов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ.

Автомобиль станет частью будущей мобильной историко-технической платформы. Подобные экспонаты планируется активно задействовать в образовательных мероприятиях организации: от лекций и выставок до военно-исторических форумов и реконструкций.

«Я работаю с цифровыми технологиями, но считаю важным сохранить и материальные образы истории. ГАЗ-69 — не музейная пыль, а подлинный мост во времени. Этот автомобиль должен ездить, участвовать в событиях, вдохновлять молодежь. Передача РВИО — логичное продолжение моей работы по сохранению исторической памяти», — отметил Александр Черноудов.

Автомобиль будет представлен уже в сентябре в рамках новой лекционной программы «Я — русский солдат. От Первой мировой до СВО».

«Для РВИО Татарстана этот экспонат стал отправной точкой. Мы формируем коллекцию, которая станет важным элементом наглядного патриотического воспитания. Машины, форма, артефакты — все должно работать на интерес и уважение к нашей истории», — подчеркнул исполнительный директор РВИО РТ Тимур Камалетдинов.

Он отметил, что коллекция будет пополняться, включая технику разных лет, которая прошла через военную службу, трудовые будни или стала символом своего времени.