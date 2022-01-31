РВИО разработало мобильное приложение для изучения истории России

Российское военно-историческое общество разработало и представило специальное мобильное приложение ИСТОРИЯ.РФ, с помощью которого можно ознакомиться со статьями, аудио- и видеоматериалами от исследователей российской истории.

Приложение может помочь как школьникам и студентам в подготовке к контрольной работе или экзамену, так и желающим восполнить пробелы в знаниях по тому или иному вопросу, связанному с историей России. Все материалы для удобства поиска распределены по категориям и хронологии.

При этом мобильное приложение синхронизировано с приложением на компьютере. Добавленные в «Личном кабинете» мобильного приложения материалы можно просматривать на десткопе, а скачанные на телефон лекции слушать без подключения к интернету.

«Данное приложение по истории России очень интересно по своему содержанию, полноте и актуальным источникам. Это новая форма изучения истории, которая будет интересна людям разных возрастов, но в первую очередь молодежи», — прокомментировал разработку научный директор РВИО Михаил Мягков.