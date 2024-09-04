РВИО и «Юнармия» Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: РО РВИО

Татарстанское региональное отделение Российского военно-исторического общества подписало соглашение о сотрудничестве с местным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Об этом сообщается на сайте РВИО.

Исполнительный директор регионального отделения РВИО Тимур Камалетдинов и генерал-майор, председатель «Юнармии» Александр Бородин отметили важность совместной работы в деле патриотического воспитания молодежи и развития интереса к истории РФ.

Организации будут планировать совместные мероприятия, кроме того, соглашение направлено на улучшение сотрудничества. В рамках партнерства будут проводиться различные акции и проекты, направленные на популяризацию истории России, развитие у молодежи чувства патриотизма и уважения к прошлому своей страны.

«Совместная работа с ЮНАРМИЕЙ позволит нам не только укрепить сотрудничество, но и значительно расширить масштабы нашей деятельности. Мы готовы делиться опытом и знаниями, чтобы вместе воспитать достойное поколение патриотов, которые будут любить и уважать свою Родину», — отметил исполнительный директор РО РВИО Тимур Камалетдинов.